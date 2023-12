An alle BioArctic AB-Anleger!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Bioarctic war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An vier Tagen überwogen vor allem positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Bioarctic auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bioarctic-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 20,69 als überverkauft gilt. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Auch die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) zeigt mit einem Wert von 27, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was erneut zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Bioarctic verläuft aktuell bei 277,3 SEK, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 266 SEK aus dem Handel, was einem Abstand von -4,08 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 238,29 SEK, was einem Abstand von +11,63 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daraus für die Bioarctic-Aktie eine Einstufung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

Langfristig zeigt die Diskussionintensität in Bezug auf Bioarctic eine unterdurchschnittliche Aktivität, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu dem Gesamtergebnis einer "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich also ein überwiegend positives Bild bezüglich der Anleger-Stimmung und technischen Analyse für die Bioarctic-Aktie, jedoch mit einigen Aspekten, die als weniger positiv eingestuft werden.

