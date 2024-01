An alle BP PLC ADR-Anleger!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Bp-Aktie stattgefunden, wobei 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Zusammen ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Bp-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Bp. Die durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Bp-Aktie beträgt 675 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 51,41 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 445,8 GBP. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung basierend auf dieser Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Bp eine starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Aus charttechnischer Sicht ist die Bp-Aktie derzeit -4,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -8,71 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sechs Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, im Vergleich zu fünf Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Kommunikation überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.