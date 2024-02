An alle BAE Systems-Anleger!

Die Aktie von Bae wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19,66, was einem Abstand von 47 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,04 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich interessantes über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate ableiten. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. In diesem Zeitraum gab es zudem eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls eine Einschätzung als "Gut"-Wert rechtfertigt. Insgesamt ergibt sich somit für Bae in diesem Punkt die Einstufung als "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, im Schnitt also ein "Gut"-Rating. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Bae. Daher erhält die Bae-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividende von Bae liegt bei 2,99 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (4,28 %) als niedriger einzustufen ist. Die Differenz beträgt 1,28 Prozentpunkte und führt daher zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".