An alle Avantor-Anleger!

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Avantor eingestellt waren. Es gab 13 positive und einen negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse wird Avantor daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält Avantor von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Avantor wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Avantor in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +9,2 Prozent, wofür die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich auch hier eine Abweichung von +12,35 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Avantor-Aktie als "Gut" eingestuft, mit insgesamt 6 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Im vergangenen Monat ergab sich jedoch eine "Neutral"-Einstufung aufgrund von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 25,71 USD angesiedelt, was einer zukünftigen Performance von 13,98 Prozent entspricht. Diese Entwicklung führt ebenfalls zur Einstufung "Gut". Insgesamt bewertet die Redaktion die Analysteneinschätzung als "Gut".