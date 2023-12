Zhongde Waste Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhongde Waste beträgt 3, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,54 für das Bauwesen deutlich unterdurchschnittlich ist. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Zhongde Waste in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und es wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Zhongde Waste beträgt 0 Prozent, was nur minimal unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhongde Waste-Aktie zeigt, dass diese derzeit überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Tage hingegen deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse des RSI somit ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Zhongde Waste aus fundamentaler Sicht unterbewertet erscheint, das Anleger-Sentiment jedoch neutral ist. In Bezug auf die Dividendenpolitik und den RSI schneidet das Unternehmen eher durchschnittlich ab.