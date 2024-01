Yield10 Bioscience Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Yield10 Bioscience beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 28,57 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,61, was darauf hindeutet, dass Yield10 Bioscience weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yield10 Bioscience-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 1,39 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,23 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,26 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Yield10 Bioscience in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde ebenfalls als neutral bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Schließlich betrachten wir die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen, die neutral war, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen hat. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich die Einstufung, dass Yield10 Bioscience hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" anzusehen ist.