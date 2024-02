Yara ASA Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Aktie von Yara Asa wird aufgrund verschiedener Analysemethoden bewertet. In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei 172,66 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Chemiebranche ist die Aktie um 82 Prozent höher bewertet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Bei der Dividende zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Die Dividendenrendite von 15,37 % liegt 10,23 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt, was eine "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens ergibt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Statistische Auswertungen ergaben ebenfalls überwiegend Kaufsignale in den letzten zwei Wochen.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Bei einer Betrachtung der letzten 200 Handelstage liegt der Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Aktie von Yara Asa, mit positiven Signalen bei Dividenden und Anleger-Sentiment, aber negativen Signalen in der technischen Analyse.