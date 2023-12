Yamato Holdings-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Yamato Holdings":

Die Yamato-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 2459,7 JPY, während der aktuelle Kurs bei 2608 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +6,03 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt dieser bei 2567,08 JPY. Dies entspricht einer Abweichung von +1,59 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Yamato-Aktie beträgt 48, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 48,6 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die RSIs führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Yamato eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite bietet Yamato eine Rendite von 1,96 %, was 0,44 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Neutral".