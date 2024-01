Xd wird immer uninteressanter …

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie Xd von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit der Aktie angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "Schlecht" einstufen.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Xd-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xd-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 18,01 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 9,78 HKD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -45,7 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 12,32 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -20,62 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der Xd-RSI mit einer Ausprägung von 65,89 als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 73,07, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.