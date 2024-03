Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen BMG5326A1062 Kuangchi Science Ltd. 07.03.2024 BMG5326A1146 Kuangchi Science Ltd. 08.03.2024 Tausch 10:1 US13803R1023 Canoo Inc. 07.03.2024 US13803R2013 Canoo Inc. 08.03.2024 Tausch 23:1 CA0014311058 A.I.S. Resources Ltd. 07.03.2024 CA0014313039 A.I.S. Resources Ltd. 08.03.2024 Tausch 10:1