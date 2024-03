Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA29383X1033 Entheon Biomedical Corp. 01.03.2024 CA29383X2023 Entheon Biomedical Corp. 04.03.2024 Tausch 10:1 CA54342Q2053 Metasphere Labs Inc. 01.03.2024 CA59140M1086 Metasphere Labs Inc. 04.03.2024 Tausch 1:1 GB00BMD68046 Vast Resources PLC 01.03.2024 GB00BQ7WTT20 Vast Resources PLC 04.03.2024 Tausch 6:1 CA74359L1058 Prospector Metals Corp. 01.03.2024 CA74359L2049 Prospector Metals Corp. 04.03.2024 Tausch 3:1 IT0001498234 Eems Italia S.p.A. 01.03.2024 IT0005577868 Eems Italia S.p.A. 04.03.2024 Tausch 250:1