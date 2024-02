Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA33618F3097 Quebec Pegmatite Holdings Corp. 27.02.2024 CA7481301017 Quebec Pegmatite Holdings Corp. 28.02.2024 Tausch 1:1 CA36459L1031 Blackbird Critical Metals Corp. 27.02.2024 CA09228M1086 Blackbird Critical Metals Corp. 28.02.2024 Tausch 1:1 AU0000198582 Cenntro Electric Group Ltd. 27.02.2024 US1509641049 Cenntro Inc. 28.02.2024 Tausch 1:1 SE0000382335 Autoliv Inc. 27.02.2024 SE0021309614 Autoliv Inc. 28.02.2024 Tausch 1:1 CA67090W2085 NV Gold Corporation 27.02.2024 CA67090W3075 NV Gold Corporation 28.02.2024 Tausch 10:1