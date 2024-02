Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US8964383066 Trinity Biotech PLC 22.02.2024 US8964385046 Trinity Biotech PLC 23.02.2024 Tausch 5:1 CA08783B2003 BevCanna Enterprises Inc. 22.02.2024 CA08783B3092 BevCanna Enterprises Inc. 23.02.2024 Tausch 20:1 CA4826271062 K9 Gold Corp. 22.02.2024 CA4826272052 K9 Gold Corp. 23.02.2024 Tausch 10:1 US09057N3008 Bio-Path Holdings Inc. 22.02.2024 US09057N4097 Bio-Path Holdings Inc. 23.02.2024 Tausch 20:1 CA02074D2077 Alpha Copper Corp. 22.02.2024 CA02074D3067 Alpha Copper Corp. 23.02.2024 Tausch 2,5:1 CA42704B1067 Herbal Dispatch Inc. 22.02.2024 CA42704B2057 Herbal Dispatch Inc. 23.02.2024 Tausch 10:1