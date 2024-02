Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US50046R1014 Konami Group Corp. 02.02.2024 US50046R2004 Konami Group Corp. 05.02.2024 Tausch 1:1 US36254L2097 GT Biopharma Inc. 02.02.2024 US36254L3087 GT Biopharma Inc. 05.02.2024 Tausch 30:1