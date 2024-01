Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen AU000000CXX3 Cradle Resources Ltd. 10.01.2024 AU0000317976 Cradle Resources Ltd. 11.01.2024 Tausch 1:1 SE0007692124 Vidhance AB 10.01.2024 SE0021309937 Vidhance AB 11.01.2024 Tausch 2:1 DE000A2G8XP9 aifinyo AG 10.01.2024 DE000A3EX2X7 aifinyo AG 11.01.2024 Tausch 1:1