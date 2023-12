Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US29667K5048 Esports Entertainment Group Inc. 21.12.2023 US29667K6038 Esports Entertainment Group Inc. 22.12.2023 Tausch 400:1 CA29279W1023 Enduro Metals Corp. 21.12.2023 CA29279W3003 Enduro Metals Corp. 22.12.2023 Tausch 10:1