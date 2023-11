Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US89686D1054 trivago N.V. 16.11.2023 US89686D3035 trivago N.V. 17.11.2023 Tausch 5:1 US00180G2057 AMTD IDEA Group 16.11.2023 US00180G3048 AMTD IDEA Group 17.11.2023 Tausch 3:1 US81720R4065 SenesTech Inc. 16.11.2023 US81720R5054 SenesTech Inc. 17.11.2023 Tausch 12:1 AU000000SAU3 Iondrive Ltd. 16.11.2023 AU0000305542 Iondrive Ltd. 17.11.2023 Tausch 1:1 CA65405R1047 Nicola Mining Inc. 16.11.2023 CA65405R2037 Nicola Mining Inc. 17.11.2023 Tausch 2:1