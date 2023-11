Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA98959U1084 Zinc8 Energy Solutions Inc. 14.11.2023 CA98959U3064 Zinc8 Energy Solutions Inc. 15.11.2023 Tausch 10:1 CA13708P2017 CanAlaska Uranium Ltd. 14.11.2023 CA13709C1005 CanAlaska Uranium Ltd. 15.11.2023 Tausch 1:1 CA9546061099 West Mining Corp. 14.11.2023 CA9546069506 West Mining Corp. 15.11.2023 Tausch 10:1 BE0003844611 MDxHealth S.A. 14.11.2023 BE0974461940 MDxHealth S.A. 15.11.2023 Tausch 10:1