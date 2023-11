Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US92763M1053 Viper Energy Partners L.P. 13.11.2023 US9279591062 Viper Energy Inc. 14.11.2023 Tausch 1:1 CA24378W1032 Koryx Copper Inc. 13.11.2023 CA50067J1030 Koryx Copper Inc. 14.11.2023 Tausch 1:1 CA83569N1087 Sonoran Desert Copper Corp. 13.11.2023 CA83569N2077 Sonoran Desert Copper Corp. 14.11.2023 Tausch 4:1 CA5005837037 Kootenay Silver Inc. 13.11.2023 CA5005838365 Kootenay Silver Inc. 14.11.2023 Tausch 10:1