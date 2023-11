Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen SE0009268154 AAC Clyde Space AB 10.11.2023 SE0021020716 AAC Clyde Space AB 13.11.2023 Tausch 50:1 CA38153W5000 Green Mining Innovation Inc. 10.11.2023 CA39312G1054 Green Mining Innovation Inc. 13.11.2023 Tausch 1:1 CA89465L2030 Treatment.com AI Inc. 10.11.2023 CA8949421017 Treatment.com AI Inc. 13.11.2023 Tausch 1:1