Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US98978N2009 Zivo Bioscience Inc. 27.10.2023 US98978N3098 Zivo Bioscience Inc. 30.10.2023 Tausch 6:1 CA76658Q1072 Right Season Investments Corp. 27.10.2023 CA76658Q2062 Right Season Investments Corp. 30.10.2023 Tausch 70:1