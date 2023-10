Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA2319005070 Velox Energy Materials Inc. 19.10.2023 CA92261D1024 Velox Energy Materials Inc. 20.10.2023 Tausch 1:1 NL0012084479 Meridian Mining UK Societas 19.10.2023 GB00BR3SVZ18 Meridian Mining UK Societas 20.10.2023 Tausch 1:1 US65344D1090 NexImmune Inc. 19.10.2023 US65344D2080 NexImmune Inc. 20.10.2023 Tausch 25:1 CA5912361048 Metalite Resources Inc. 19.10.2023 CA5912362038 Metalite Resources Inc. 20.10.2023 Tausch 10:1