Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA5401981082 Lode Metals Corp. 18.10.2023 CA60251N1096 Minas Metals Ltd. 19.10.2023 Tausch 1:1 CA76132H1038 Resouro Strategic Metals Inc. 18.10.2023 CA76134C1023 Resouro Strategic Metals Inc. 19.10.2023 Tausch 1:1