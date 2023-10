Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA9203663096 Nickelex Resource Corp. 06.10.2023 CA6539511031 Nickelex Resource Corp. 09.10.2023 Tausch 1:1 SE0018245953 Sectra AB 06.10.2023 SE0020539310 Sectra AB 09.10.2023 Tausch 1:1 US80512Q3039 Save Foods Inc. 06.10.2023 US80512Q4029 Save Foods Inc. 09.10.2023 Tausch 7:1 GB00BQ98V038 Capricorn Energy PLC 06.10.2023 GB00BRJ7R218 Capricorn Energy PLC 09.10.2023 Tausch 3:2