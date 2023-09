Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA27034F2089 EarthRenew Inc. 29.09.2023 CA76029E1060 Replenish Nutrients Ltd 02.10.2023 Tausch 1:1 US0423155078 Armour Residential REIT Inc. 29.09.2023 US0423157058 Armour Residential REIT Inc. 02.10.2023 Tausch 5:1 FI0009003305 Sampo OYJ 29.09.2023 FI4000552500 Sampo OYJ 02.10.2023 Tausch 1:1 US2312692005 Curis Inc. 29.09.2023 US2312693094 Curis Inc. 02.10.2023 Tausch 20:1 MHY8897Y1986 TOP Ships Inc. 29.09.2023 MHY8897Y2307 TOP Ships Inc. 02.10.2023 Tausch 12:1 US82452L3024 Shiftpixy Inc. 29.09.2023 US82452L4014 Shiftpixy Inc. 02.10.2023 Tausch 24:1