Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA02377G1054 American Aires Inc. 14.09.2023 CA02377G2045 American Aires Inc. 15.09.2023 Tausch 10:1 CA29643L1058 ESGold Corp. 14.09.2023 CA29643L2049 ESGold Corp. 15.09.2023 Tausch 10:1 FR0000032278 Latecoere S.A. 14.09.2023 FR001400JY13 Latecoere S.A. 15.09.2023 Tausch 10:1