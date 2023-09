Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA45029H2037 Discovery Lithium Inc. 04.09.2023 CA25472M1077 Discovery Lithium Inc. 05.09.2023 Tausch 1:1 CA4620481099 Lithium Ion Energy Ltd. 04.09.2023 CA53680X1033 Lithium Ion Energy Ltd. 05.09.2023 Tausch 1:1 US41358P1066 Harpoon Therapeutics Inc. 04.09.2023 US41358P2056 Harpoon Therapeutics Inc. 05.09.2023 Tausch 10:1 SE0017484876 Nodebis Applications AB 04.09.2023 SE0020846392 Nodebis Applications AB 05.09.2023 Tausch 10:1 CA10778Y3023 Briacell Therapeutics Corp. 04.09.2023 CA1079301091 Briacell Therapeutics Corp. 05.09.2023 Tausch 1:1 US96209A1043 WeWork Inc. 04.09.2023 US96209A4013 WeWork Inc. 05.09.2023 Tausch 40:1