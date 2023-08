Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen FR0013247244 Adomos S.A. 31.08.2023 FR001400JAL7 Adomos S.A. 01.09.2023 Tausch 10000:1 FR001400BJ77 Acheter-Louer.fr S.A. 31.08.2023 FR001400JAP8 Acheter-Louer.fr S.A. 01.09.2023 Tausch 10000:1 CA55082H1073 Lycos Energy Inc. 31.08.2023 CA55082H2063 Lycos Energy Inc. 01.09.2023 Tausch 8:1