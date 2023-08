Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen FR0000031122 Air France-KLM S.A. 30.08.2023 FR001400J770 Air France-KLM S.A. 31.08.2023 Tausch 10:1 US30219E1038 Express Inc. 30.08.2023 US30219E2028 Express Inc. 31.08.2023 Tausch 20:1 GB00BD0NBV71 Thor Energy PLC 30.08.2023 GB00BRJ52319 Thor Energy PLC 31.08.2023 Tausch 10:1 US8485601087 Spire Global Inc. 30.08.2023 US8485603067 Spire Global Inc. 31.08.2023 Tausch 8:1 AU000000GCY6 Spartan Resources Ltd. 30.08.2023 AU0000294233 Spartan Resources Ltd. 31.08.2023 Tausch 1:1