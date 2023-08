Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA13509T1057 MTL Cannabis Corp. 17.08.2023 CA5539261068 MTL Cannabis Corp. 18.08.2023 Tausch 1:1 US42328V6039 Helius Medical Technologies Inc. 17.08.2023 US42328V8019 Helius Medical Technologies Inc. 18.08.2023 Tausch 50:1 US00972G1085 Akari Therapeutics PLC 17.08.2023 US00972G2075 Akari Therapeutics PLC 18.08.2023 Tausch 20:1 CA7562302074 Recharge Resources Ltd. 17.08.2023 CA7562303064 Recharge Resources Ltd. 18.08.2023 Tausch 2:1 US2537484048 Diffusion Pharmaceuticals Inc. 17.08.2023 US15713L1098 Diffusion Pharmaceuticals Inc. 18.08.2023 Tausch 1,5:1