Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US09075F1075 Bionano Genomics Inc. 07.08.2023 US09075F3055 Bionano Genomics Inc. 08.08.2023 Tausch 10:1 KYG3042R1231 Regent Pacific Group Ltd. 07.08.2023 KYG3042R1314 Regent Pacific Group Ltd. 08.08.2023 Tausch 1:1 CA22289X2023 Cover Technologies Inc. 07.08.2023 CA7279411069 PlasCred Inc. 08.08.2023 Tausch 2:1