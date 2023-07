Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US58406B1035 MedAvail Holdings Inc. 31.07.2023 US58406B2025 MedAvail Holdings Inc. 01.08.2023 Tausch 50:1 CA28103Q1090 Edison Lithium Corp. 31.07.2023 CA28103Q2080 Edison Lithium Corp. 01.08.2023 Tausch 8:1 SE0001384850 QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB 31.07.2023 SE0020678159 QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB 01.08.2023 Tausch 100:1