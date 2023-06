Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA4809014042 Consolidated Lithium Metals Inc. 29.06.2023 CA2094161064 Consolidated Lithium Metals Inc. 30.06.2023 Tausch 1:1 CA31730E1016 Filo Corp. 29.06.2023 CA31729R1055 Filo Corp. 30.06.2023 Tausch 1:1 CA84841L3083 Sphere 3D Corp. 29.06.2023 CA84841L4073 Sphere 3D Corp. 30.06.2023 Tausch 7:1