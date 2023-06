Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen NO0011157232 PetroNor E&P ASA 15.06.2023 NO0012942525 PetroNor E&P ASA 16.06.2023 Tausch 10:1 CA28617B1013 Electrovaya Inc. 15.06.2023 CA28617B6061 Electrovaya Inc. 16.06.2023 Tausch 5:1 CA64051V4029 Lancaster Resources Inc. 15.06.2023 CA51440M1023 Lancaster Resources Inc. 16.06.2023 Tausch 1:1 CA56658A3029 Margaret Lake Diamonds Inc. 15.06.2023 CA56658A4019 Margaret Lake Diamonds Inc. 16.06.2023 Tausch 10:1 US1031971096 Boxlight Corp. 15.06.2023 US1031972086 Boxlight Corp. 16.06.2023 Tausch 8:1 US64132K1025 NeuBase Therapeutics Inc. 15.06.2023 US64132K2015 NeuBase Therapeutics Inc. 16.06.2023 Tausch 20:1 AU000000SCU9 Stemcell United Ltd. 15.06.2023 AU0000284366 Stemcell United Ltd. 16.06.2023 Tausch 1:1 SE0000567729 Sensys Gatso Group AB 15.06.2023 SE0020356244 Sensys Gatso Group AB 16.06.2023 Tausch 80:1