Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US53630X1046 Lipocine Inc. 12.05.2023 US53630X2036 Lipocine Inc. 15.05.2023 Tausch 17:1 US04537Y1091 Aspira Womens Health Inc. 12.05.2023 US04537Y2081 Aspira Womens Health Inc. 15.05.2023 Tausch 15:1 US92332W1053 Venus Concept Inc. 12.05.2023 US92332W2044 Venus Concept Inc. 15.05.2023 Tausch 15:1 US35655L1070 Freeline Therapeutics Holdings PLC 12.05.2023 US35655L2060 Freeline Therapeutics Holdings PLC 15.05.2023 Tausch 15:1