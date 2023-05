Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA18913C1014 Cloud Nine Web3 Technologies Inc. 22.05.2023 CA03634K1030 Cloud Nine Web3 Technologies Inc. 23.05.2023 Tausch 1:1 US00547W2089 Adamis Pharmaceuticals Corp. 22.05.2023 US00547W3079 Adamis Pharmaceuticals Corp. 23.05.2023 Tausch 70:1 US5856463006 Melrose Industries PLC 22.05.2023 US5856464095 Melrose Industries PLC 23.05.2023 Tausch 3:1