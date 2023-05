Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen IL0011747214 K.B. Recycling Industries Ltd. 05.05.2023 IL0011948283 K.B. Recycling Industries Ltd. 08.05.2023 Tausch 1:1 SE0010270793 Goodbye Kansas Group AB 05.05.2023 SE0020179158 Goodbye Kansas Group AB 08.05.2023 Tausch 200:1 CA01590A1012 CleanTech Power Corp. 05.05.2023 CA18453N1033 CleanTech Power Corp. 08.05.2023 Tausch 1:1 CA09238B3083 Blackhawk Growth Corp. 05.05.2023 CA09237D1078 Blackhawk Growth Corporation New 08.05.2023 Tausch 1:1