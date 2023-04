Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA69783Y1034 Pan American Energy Corp. 25.04.2023 CA69783Y2024 Pan American Energy Corp. 26.04.2023 Tausch 1:1 CH0021218067 Evolva Holding AG 25.04.2023 CH1262055788 Evolva Holding AG 26.04.2023 Tausch 250:1 CA70558T1057 Pegasus Resources Inc. 25.04.2023 CA70558T2048 Pegasus Resources Inc. 26.04.2023 Tausch 10:1 CH0011693600 Luzerner Kantonalbank AG 25.04.2023 CH1252930610 Luzerner Kantonalbank AG 26.04.2023 Tausch 5:1