Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen GRS001003037 Attica Bank S.A. 14.03.2023 GRS001003045 Attica Bank S.A. 15.03.2023 Tausch 150:1 CA5928191066 Mexican Gold Mining Corp. 14.03.2023 CA5928192056 Mexican Gold Mining Corp. 15.03.2023 Tausch 10:1 LU1883301340 Shurgard Self Storage S.A. 14.03.2023 GG00BQZCBZ44 Shurgard Self Storage Ltd. 15.03.2023 Tausch 1:1