Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US82452T1079 Shift Technologies Inc. 08.03.2023 US82452T3059 Shift Technologies Inc. 09.03.2023 Tausch 10:1 US4833791035 Kaleyra Inc. 08.03.2023 US4833792025 Kaleyra Inc. 09.03.2023 Tausch 3,5:1 CA27785T1003 Eat & Beyond Global Holdings Inc. 08.03.2023 CA27785T2092 Eat & Beyond Global Holdings Inc. 09.03.2023 Tausch 7:1