Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA53359R1064 Lincoln Gold Mining Inc. 07.03.2023 CA53359R2054 Lincoln Gold Mining Inc. 08.03.2023 Tausch 10:1 US8177631053 Carisma Therapeutics Inc. 07.03.2023 US14216R1014 Carisma Therapeutics Inc. 08.03.2023 Tausch 20:1 CA6834766009 Opawica Explorations Inc. 07.03.2023 CA6834768088 Opawica Explorations Inc. 08.03.2023 Tausch 10:1 CA56089A1030 Mako Mining Corp. 07.03.2023 CA56089A4000 Mako Mining Corp. 08.03.2023 Tausch 10:1