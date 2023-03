Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA0976922066 Bolt Metals Corp. 03.03.2023 CA0976923056 Bolt Metals Corp. 06.03.2023 Tausch 10:1 US91822M1062 Veon Ltd. 03.03.2023 US91822M5022 Veon Ltd. 06.03.2023 Tausch 25:1 US16941T1043 China Pharma Holdings Inc. 03.03.2023 US16941T2033 China Pharma Holdings Inc. 06.03.2023 Tausch 10:1 CA5362501036 Lion Rock Resources Inc. 03.03.2023 CA5362502026 Lion Rock Resources Inc. 06.03.2023 Tausch 2,5:1