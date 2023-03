Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US0390142042 Arcadia Biosciences Inc. 01.03.2023 US0390143032 Arcadia Biosciences Inc. 02.03.2023 Tausch 40:1 CA28008L1067 Edgemont Gold Corp. 01.03.2023 CA28008L2057 Edgemont Gold Corp. 02.03.2023 Tausch 2:1