Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen FR0013467123 SAFE S.A. 27.02.2023 FR001400F1V2 SAFE S.A. 28.02.2023 Tausch 3700:1 CA98402E1079 Xebra Brands Ltd. 27.02.2023 CA98402E2069 Xebra Brands Ltd. 28.02.2023 Tausch 5:1 KYG6096M1143 Aptorum Group Ltd. 27.02.2023 KYG6096M1226 Aptorum Group Ltd. 28.02.2023 Tausch 1:1