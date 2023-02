Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA00289T3064 Aben Minerals Ltd. 22.02.2023 CA0029381088 Aben Minerals Ltd. 23.02.2023 Tausch 10:1 US29667K3068 Esports Entertainment Group Inc. 22.02.2023 US29667K5048 Esports Entertainment Group Inc. 23.02.2023 Tausch 100:1 US0310941051 Amesite Inc. 22.02.2023 US0310942042 Amesite Inc. 23.02.2023 Tausch 12:1