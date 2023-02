Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US36151G1058 Intelligent Bio Solutions Inc. 10.02.2023 US36151G4029 Intelligent Bio Solutions Inc. 13.02.2023 Tausch 20:1 US8342233074 Soligenix Inc. 10.02.2023 US8342235053 Soligenix Inc. 13.02.2023 Tausch 15:1 US2056502030 ComSovereign Holding Corp. 10.02.2023 US2056504010 ComSovereign Holding Corp. 13.02.2023 Tausch 100:1 CA13765U1012 Cannara Biotech Inc. 10.02.2023 CA13765U2002 Cannara Biotech Inc. 13.02.2023 Tausch 10:1