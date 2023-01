Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA25260V1031 Diamond Fields Resources Inc. 31.01.2023 CA25241H1082 DFR Gold Inc. 01.02.2023 Tausch 1:1 CA2327492005 Cypress Development Corp. 31.01.2023 CA1566151066 Cypress Development Corp. 01.02.2023 Tausch 1:1 CA53272L1031 Liminal BioSciences Inc. 31.01.2023 CA53272L2021 Liminal BioSciences Inc. 01.02.2023 Tausch 10:1 CA45029H1047 ISM Resources Corp. 31.01.2023 CA45029H2037 ISM Resources Corp. 01.02.2023 Tausch 2:1