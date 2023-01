Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US57055L1070 Marker Therapeutics Inc. 27.01.2023 US57055L2060 Marker Therapeutics Inc. 30.01.2023 Tausch 10:1 CA49549V1067 King Global Ventures Inc. 27.01.2023 CA49549V2057 King Global Ventures Inc. 30.01.2023 Tausch 10:1 US86633R2031 WiSA Technologies Inc. 27.01.2023 US86633R3021 WiSA Technologies Inc. 30.01.2023 Tausch 100:1