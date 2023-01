Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA1348082035 Canacol Energy Ltd. 20.01.2023 CA1348083025 Canacol Energy Ltd. 23.01.2023 Tausch 5:1 US98880R1095 ZW Data Action Technologies Inc. 20.01.2023 US98880R2085 ZW Data Action Technologies Inc. 23.01.2023 Tausch 5:1 CA10566L1085 Canadian Critical Minerals Inc. 20.01.2023 CA13561D1050 Canadian Critical Minerals Inc. 23.01.2023 Tausch 1:1 CA8525891005 Stallion Discoveries Corp. 20.01.2023 CA85281A1084 Stallion Discoveries Corp. 23.01.2023 Tausch 1:1 US6840233026 Oragenics Inc. 20.01.2023 US6840235005 Oragenics Inc. 23.01.2023 Tausch 60:1