Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA74643G1028 Pushfor Tech Inc. 11.01.2023 CA74643G2018 Pushfor Tech Inc. 12.01.2023 Tausch 4:1 CA04952E1097 Atmofizer Technologies Inc. 11.01.2023 CA04952E2087 Atmofizer Technologies Inc. 12.01.2023 Tausch 20:1